Вакансия мечты: американская компания ищет путешественника за 10 тыс. долларов

Американская компания по производству краски Behr Paint открыла вакансию мечты. Фирма ищет в штат сотрудника-путешественника за 10 тыс. долларов. Информацию об этом передает Insider.

Вакансия мечты появилась в фирме Behr Paint, которая находится в штате Калифорния (США). Предприятие специализируется на производстве краски. Недавно было объявлено, что компания ищет нового сотрудника. В его обязанности будут входить путешествия по миру (преимущественно США и Канада).

Сотрудник-путешественник должен будет отправлять в разные места, чтобы снабдить компанию новыми оттенками цветов. А Behr Paint будет распространять их на рынке. Главное требование к соискателю – хорошо различать цвета и их оттенки. В качестве важного критерия также отмечан тот факт, что будущий сотрудник должен проживать на территории США или Канады, а также иметь загранпаспорт.

Все желающие получить должность путешественника должны приложить к резюме эссе (150 слов или менее) на тему того, какой цвет является для соискателя любимым, и объяснить почему.

В данное время предполагается, что путешественник будет работать в течение всего лета. За это время он получит вознаграждение за труд в виде 10 тыс. долларов. Кроме этого, компания берет на себя все расходы во время путешествий. Резюме на вакансию мечты будут принимать вплоть до 15 мая.