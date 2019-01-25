Античный бюст римского императора продали с аукциона за $4.8 млн

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Как сообщается на сайте аукционного дома Christie’s, мраморный бюст императора Дидия Юлиана, руководившего римской империей во втором веке нашей эры в течение трех месяцев, продали за $4.815 миллиона.

 

Эксперты аукционного дома отмечают, что судьба бюста и его владельца стала предметом споров еще в 1952 году, когда о нем появилась первая информация. Тогда его владельцем приняли Клодия Альбина, который правил римской империей в 193-197 годах нашей эры. Но сравнив бюст с имеющимися на данный момент двумя изображениями Дидия Юлиана, одно из который в находится в Ватикане, историки сошлись во мнении, что бюст принадлежит именно Юлиану.

В данный момент все же есть темные пятна в истории возникновения данного бюста. Ученые все еще не могут ответить на вопрос о том, был ли этот бюст сделан во времена правления Дидия Юлиана римской империей, или же в более ранний период.

На сайте отмечается, что бюст изначально был оценен организаторами торгов в $1.2-1.8 миллиона.

Дидий Юлиан был правителем римской империи в течение трех месяцев 193 года (с 28 марта по 1 июня). Свой пост он занял в «год пяти императоров». В этот период власть над империей сменялась несколько раз в результате переворотов.

Стоит отметить, что после того, как преторианцы свергли императора Пертинакса и захватили власть в марте 193 года, Дидий Юлиан выкупил у них право на владение империей в ходе аукциона.

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