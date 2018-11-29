Японцы выпустят комикс про принцессу Лею из «Звездных Войн»

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Готовится запуск комикса по мотивам «Звездных Войн», где будет рассказано о приключениях принцессы Леи. Выпуск издания запланирован на 4 мая.

 

В четверг в мобильном приложении LINE Manga было объявлено о том, что Хариучи запустит комикс в стиле манги, где главной героиней будет принцесса из космической саги «Звездные войны». Рассказ будет называться «Звездные войны: Тест принцессы».

По сюжету 16-летняя Лея Органа столкнется с испытаниями, которые необходимо пройти для становления королевой Альдераана. Лея будет занята изучением различных сфер жизни, такими как искусство и, опасаясь агрессивного влияния империи, политикой.

В сюжете также будет рассказано о любовном романе между Леей и неким «добросердечным интеллектуалом» по имени Альдераан Кин. Помимо этого, в комиксе повествуется о тайне родителей Леи, которую она узнает в ходе своих приключений.

Харуичи был лауреатом премии Excellent Rookie Award в категории для молодых авторов 70-й Tetsuya Chiba Awards. Помимо этого из-под пера данного автора вышли рассказы в стиле манги, связанные со «Стражами галактики» и «Дедпулом».

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