Энтузиаст создает демо-версию игры Half-Life 3 по слитому в Cеть сценарию

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Разработчик-любитель показал несколько кадров и видео о своем прогрессе по созданию пробной версии игры Half-Life 3. В ролике автор показал прогулки по городу и фирменную монтировку.

 

О выпуске третьей части легендарной серии игр Half-Life говорят уже много лет. Пока компания разработчик первых двух частей Valve всячески опровергает слухи о разработке, энтузиаст Денис Альмарал (Denys Almaral) принялся за разработку своей собственной версии игры. Для разработки он использовал игровой движок Unreal Engine 4.

В свое Twitter разработчик выложил видеоролик, где виден игрой процесс. Для создания пробной версии игры использовались бесплатные ассеты с текстурами, которые можно получить в открытом доступе. Стоит отметить, что стилистика игры выглядит весьма похожей на первые две части, но в ролике отсутствует большинство знаковых объектов, кроме монтировки и фонарика.

Вторая часть серии вышла в далеком 2007 году. С тех пор вокруг выхода третьей части вырос целый «культ» из шуток и предположений. В ожидании продолжения фанатское сообщество время от времени пополняется новыми любительскими прототипами, в которых демонстрируется то, как могла бы выглядеть игра.

«Делаю свою собственную Half-Life 3 потому что я уже слишком стар, чтобы ждать Valve», - заявляет Денис Альмарал в своем Twitter.

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