Серебренную фляжку из «Титаника» продали за $98 тысяч

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Фляжка для алкогольных напитков, принадлежащая одному из пассажиров потонувшего лайнера «Титаник», была продана с аукциона за $98 тысяч.

 

Как заявляется издание ТАСС, пассажирка того рейса Хелен Черчилль Кэнди передала данную фляжку своему другу, так как полагала, что именно ему удастся спастись. В результате оказалось, что спастись удалось именно ей, а фляжку обнаружили у её покойного друга. Аукцион проходил в английском аукционном доме Henry Aldridge and Son в городе Девицес в графстве Уилтшир.

Стоит отметить, что на этом же аукционе была продана афиша возвращения «Титаника» из Нью-Йорка в Европу. Плакат с объявлением оценили в $80 тысяч. По мнению представителей аукционного дома, такая стоимость лотов показывает сохранившийся и по сей день интерес к трагедии 1912 года.

Лайнер отправился в свой путь 12 апреля 1912 года, держа курс в Нью-Йорк. Спустя пять дней пути он столкнулся с айсбергом в атлантическом океане. Трагедия унесла жизни 1.5 тысяч человек. 712-ти пассажирам удалось спастись. По данным событиям был снят одноименный фильм «Титаник».

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