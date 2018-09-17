В Англии выявили десятки тысяч детей-бандитов

Более двадцати тысяч британских подростков считают себя участниками ОПГ.

Власти Великобритании огласили шокирующие данные: около 27 тысяч детей страны вовлечены в преступные группировки. Основная масса малолетних преступников попадает в банды в возрасте от 10 до 17 лет.

По информации Комиссии по делам детей, вербовка детей производится взрослыми участниками ОПГ. Для этого они используют различные методы воздействия, которые ранее не были известны правоохранителям. В одном из случаев использовалась специальная письменная инструкция. Как сообщают сотрудники комиссии, после того, как дети становятся участниками банд, на них производится силовое воздействие с целью дальнейшего участия в преступных схемах.

По словам экспертов, в группе риска находятся подростки с неустойчивой психикой и дети, которые подвергаются домашнему насилию. Эксперты также выяснили, что около 313 тысяч детей лично знакомыми с участниками преступных группировок. 34 тысячи детей из этого количества становились жертвами преступников.