Река Русская топит города Калифорнии

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В штате Калифорния (США) река Русская вышла из берегов и топит находящиеся неподалеку города. Несколько населенных пунктов отрезано от мира. Об этом сообщает SFGate.

 В Калифорнии из-за обильных дождей значительно поднялся уровень воды в реке Русская (Russian River).

В среду вода стала стремительно прибывать и топить города Калифорнии. Своего пика паводок достиг к вечеру 27 февраля. Наиболее пострадал город Герневилль. Автомобили и дома людей затопило. Из-за того, что дороги ушли под воду, многие города остались отрезаны от мира.

Согласно распоряжению шерифа, жители 24 городов Калифорнии, которые находятся вдоль русла реки Русская, должны быть эвакуированы.

По прогнозам местных властей, сложившееся наводнение может претендовать на статус самого серьезного за минувшие 24 года.

 Один из временных пунктов размещения пострадавших организовали в городе Себастополь (согласно историческим данным, это наименование является искаженным от Севастополь).

Специалисты прогнозируют, что в четверг уровень воды в затопленных городах Калифорнии начнет заметно снижаться.

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Автор - Мария Титова
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