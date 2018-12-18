Пранкеры из США пугают сенаторов «жалобами из Кремля»

Пранкеры из США создали специальный ресурс, благодаря которому любой желающий может напугать сенаторов-республиканцев «жалобами из Кремля» на русском языке. Проект получил название Red Line («Красная линия»).

Группа пранкеров из США уверена, что президент Трамп сотрудничает с Россией. Поэтому они решили запустить провокационную акцию. Студия Mschf создала специальный веб-ресурс, с помощью которого абсолютно любой человек может позвонить сенатору и озвучить свою жалобу на русском языке.

Пранкеры считают, что администрация Трампа «продолжает ублажать иностранные державы», в то время как к собственным избирателям не прислушивается. Поэтому у людей появилась возможность обратиться с «жалобами из Кремля».

На платформе, которую разработали пранкеры из США, можно ввести текст на любом языке. Система его переведет на русский язык и оформит в голосовую запись. Далее из прилагающегося списка следует выбрать определенного сенатора, которому будет направлена жалоба. После нажатия кнопки «звонок» система автоматический воспроизведет аудиозапись на русском языке.