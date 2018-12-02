Месси завидует: Кейт Миддлтон отыграла футбольный матч в детской команде

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Герцогиня Кембриджская ищет поддержку в склоках с Меган Маркл у народа.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе со своим супругом решили показать, на что они способны и покорить футбольное поле, отыграв матч в детской команде. Как сообщается, в перерывах между играми и даже во время матча Кейт находила время побеседовать с молодежью и будущими спортивными легендами Великобритании. Во время своего визита в Северную Ирландию принц Уильям решил неординарно провести время вместе со своей супругой и стать ближе к народу.

По фотографиям было видно, что герцогиня с воодушевлением пыталась найти общий язык с современным поколением детей в ходе нескольких игр. Спортивная герцогиня была улыбающейся и милой даже тогда, когда она промазывала по мячу. Конечно, подобные игры и моменты, когда можно сменить тяжелую обстановку дворца или особняка на что-то простое, только добавляют Кейт жизненных сил и положительных эмоций. Такой смене позавидовал бы сам Месси.

После занятий спортом королевская пара отправится в благотворительную организацию «Roscor Youth Village», которая предназначена для особых детей, направляемых социальными службами.

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Автор - Наир Мухметов
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