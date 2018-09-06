Учёные Великобритании считают, что прослушивание музыки отрицательно сказывается на творчестве

Человеку свойственно нестандартно мыслить в различных непредсказуемых ситуациях, иногда он даже способен на сумасшедшие поступки, но учёные Великобритании написали в журнале АСР, что прослушивание музыки во время какого-либо дела, ухудшает работу части мозга, отвечающей за нестандартное мышление.

Ранее ведь считалось, что музыка только улучшает мозговую активность и делает мысли более креативными. Но учёные это опровергли и сказали, что любой вид мелодии – хоть это классика, рок, хип-хоп, лирика либо смысловое произведение, мешает проявлять интуитивное мышление и уменьшает возможность нестандартного мышления.

Ранее учёные уже дискутировали по поводу того, что всякие фоновые звуки, которые можно назвать раздражителями, оказывают влияние на манеру, концентрацию и поведение человека, а также на его умственные способности.

В одном исследовании предположили, что музыкальное сопровождение во время хирургических операций, помогает врачам сосредоточиться и проводить более точные и успешные операции, также она улучшает школьную успеваемость и оказывает очень хорошее влияние на людей с творческими профессиями. Однако, недавно социологи, нейрофизики и психологи доказали обратное и сказали, что в самом деле таких преимуществ не существует.

В эксперименте британских учёных был предложен очень простой тест. На компьютере выводили набор из несвязанных трёх случайных слов и испытуемый должен был подобрать одно слово, которое подходило бы к этим трём и объединяло их, на всё это ему предоставляли несколько секунд. Например, крем, цветок, часы – по словам добровольца, их объединяет солнце.

Ученых интересовали не сами результаты тестов, а то, как менялось поведение добровольцев и скорость поиска ими ответов в тех случаях, когда они проходили его в тишине или при относительно тихой или громкой музыке.

Как оказалось, любые типы музыки, вне зависимости от их стиля, громкости или лирики, негативно влияли на работу мозга добровольцев и уменьшали число правильных ответов, а также замедляли их формулировку. В среднем, она ухудшала их креативность на 15-30%, причем сильнее всего она влияла на решение относительно легких головоломок.

Получив подобные результаты, ученые задумались о том, что именно мешает студентам – просто высокий уровень шума или то, что они слушали «осмысленную» музыку. Они проверили эту гипотезу, записав типичный шум в библиотеке и проиграв его во время опытов вместо музыкальных произведений.

Как оказалось, подобные звуки никак не влияли на успеваемость студентов, что доказало «вину» музыки в снижении их креативности. Как предполагают ученые, это связано с тем, что прослушивание песен даже на незнакомом языке «мешает» нормальной работе центров памяти в мозге, необходимых для решения подобных задач.

Все это, как считают Маклатчи и его коллеги, следует учитывать не только представителям творческих профессий, но при организации работы больниц, дорожного транспорта и других элементов инфраструктуры, где необходимо предельно высокое внимание.