Мини-чудо: Жительница Токио родила ребёнка весом с луковицу

Мальчик родился на 6 месяце беременности и стал рекордсменом среди новорожденных во всём мире.

Жительница Токио родила мальчика весом с большую луковицу. Как утверждают доктора, крошечный малыш весил всего 268 грамма и был настолько мал, что умещался в ладони взрослого человека. Стоит отметить, уже спустя 5 месяцев строгого контроля докторов Университета Кейо и особого лечения мини-чудо набрало более 3 кг. «Я не могу передать, как я счастлива, что он вырос таким большим, потому что, честно говоря, я не была уверена, что он сможет выжить», — поделилась мать ребёнка. Лечащий врач малыша Такеши Аримицу утверждает, что существует большая вероятность, что дети смогут покинуть больницу в добром здравии, даже если родятся такими маленькими.

К слову, ранее новорожденным рекордсменом стал малыш из Германии весом всего 274 грамма. А самой крошечной новорожденной девочкой стала жительница Германии с весом 252 грамма. Стоит отметить, выживаемость самых маленьких детей у мальчиков существенно ниже, чем у девочек. По словам экспертов, это обусловлено более медленным развитием легких у младенцев мужского пола. К слову, самого крупного малыша в мире родила жительница Канады Анна Хайнинг Бейтс в 1879 году — мальчик весил более 10 килограмм, а его рост был 71 сантиметр.