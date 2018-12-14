Житель Сербии заявил, что его по ночам беспокоят вампиры

Правоохранительные органы города Бор в Сербии рассказали, что к ним поступило заявление от местного жителя. Однако предмет его жалобы довольно необычен. Он утверждает, что к нему приходят вампиры, и просит защиты.

Сотрудники полиции передают, что возраст у мужчины солидный. Он заявил, что вампиры не причиняют ему вреда, а приходят, чтобы «поговорить». Житель Сербии отметил, что вампиры приходят каждую ночь в одно и то же время, по его словам, примерно с чау до двух.

Заявитель сообщил, что они сбрасывают со стола всю еду, ложатся в его кровать, спят рядом с ним, а утром снова уходят. Стражи порядка сообщили, что мужчина не имеет жалоб относительно причинению вреда здоровью или имуществу, но их визиты его беспокоят. Более того, он отметил, что после посещения правоохранительных органов боится, что вампиры всё узнают.

Многие в сети полагают, что мужчина просто испугался чего-то, вот и ходит по полицейским участкам, а никакие вампиры на самом деле его не беспокоят. Одни считают, что всё объясняется возрастом заявителя, и обсуждать тут нечего. Некоторые же предположили, что житель Бора просто захотел привлечь таким образом внимание, возможно ему просто одиноко.

Интересно, что район Сербии, где и находится город Бор, традиционно считается центром оккультной активности. Не все граждане верят в сверхъестественное, однако, среди жителей этих мест все же имеются те, кто убежден в существовании магии, колдунов и вампиров. Кроме того, известно, что эти районы заселены «влахами» - народностью, родственной соседним румынам и говорящей на близком к румынскому языке.