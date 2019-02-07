Ночной мэр появится в Братиславе

Известно, что Братислава не первый в мире город с такой должностью. Ночной мэр также есть в Амстердаме, Праге и Лондоне. В его обязанности входит контроль за развитие жизни в городе в вечернее время.

Сообщается, что ночной мэр в Братиславе станет посредником между владельцами ночных заведений и чиновниками. Главной его задачей станет обеспечение гармоничного развития города в вечернее и ночное время суток. Помимо этого, необходимо также не забывать о комфорте жителей города. Потому ночной мэр должен будет выстроить систему развлечений таким образом, чтобы она не ущемляла интересы граждан.

Его работа также будет охватывать контроль за ночным освещением и патрулирование улиц, чтобы усилить уровень безопасности. Предполагается, что градоначальник предложит долгосрочную стратегию развития, которую будет воплощать в жизнь по мере своего руководства городом.

Словакия станет уже четвертой по счету европейской страной, где введена такая должность. Впервые ночной мэр появился в 2012 году в Нидерландах. Позже эту инициативу подхватили и другие государства. Примечательно, что ночной градоначальник есть не только в столицах государств Европы. Также в Германии жители Мангейма обзавелись такой должностью.