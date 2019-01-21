Апокалипсис в 2113 году: Ученый пересказал падение гигантского астероида

Сегодня, 13:23 \\ В мире

Теоретик заговора и опытный физик Мичио Каку заявил, что человечеству не избежать опасности из космоса.

Опытный исследователь космических объектов Мичио Каку проинформировал, что астероиды имеют цикличность и возвращаются на землю в виде катастроф каждые сто лет. Один из таких астероидом в 2013 году поразил Челябинскую область, оставив после себя каменный метеорит-хондрит общим весом 200 кг. Профессор Каку осмелился пересказать падение гигантского астероида, который, по эго мнению, столкнется с Землей в 2113 году.

Ученый утверждает, что начнется настоящий апокалипсис, поскольку огромные космические объекты могут уничтожить не только города, но и целые материки, забирая при этом большое количество жизней. Однако исследователи из NASA скептически относятся к словам Мичио Каку, поскольку пока в космосе не видят никакой опасности для землян.

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Автор - Светлана Тарабан
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