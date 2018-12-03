«Зачем ногу отрезала?»: Ким Кардашьян «спалила» неидеальную фигуру некачественным фотошопом – сеть

Сегодня, 12:13 \\ В мире

Многие звезды и обычные люди завидуют формам американской миллионерши, но она сама так не считает и чрезмерно обрабатывает фото.

 

Несмотря на интересный образ, внимание привлекло не платье Ким, а кое-что другое. Позади Кардашьян шла женщина, у которой зоркие фанаты разглядели изъян. Часть ее ступни была стерта, а, значит, при обработке фото на задний план обращали мало внимания. По всей видимости, звезда считает свою фигуру неидеальной, поэтому постоянно ретуширует бока, бедра и другие части тела. Некачественный фотошоп «спалил» Кардашьян, которая боится выглядеть перед своими фанатами как-то странно и неидеально.

 

«Зачем ногу отрезала?» – написали комментаторы в социальных сетях. По их мнению, без обработки фото можно было и обойтись, ведь Ким всегда выглядит привлекательно.


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Автор - Александра Рождественская
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