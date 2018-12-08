В Японии выходили самого маленького младенца в мире (вес 268 грамм)

В Японии медики спасли младенца с аномально низким весом при рождении - 268 грамм. Врачи выходили его и через несколько месяцев выписали его из больницы. Ребенок считается самым маленьким родившимся мальчиком в мире. Информирует об этом Kyodo.

В августе 2018 года был рожден ребенок, который считается самым маленьким в мире младенцем. Он появился на свет в больнице при Университете Кэйо (Токио, Япония). Из-за возникшей аномалии ребенок не мог полноценно развиваться и совершенно прекратил рост. Поэтому врачи решили провести кесарево сечение. Операция состоялась на 24 неделе беременности.

При рождении младенец весил 268 грамм и помещался в двух ладонях. Специальное оборудование поддерживало процессы жизнедеятельности мальчика. За время пребывания в японской больнице младенец набрал почти 3 кг. Во вторник, 26 февраля, его выписали, так как организм функционирует нормально.

Мальчик из Японии, рожденный с весом 268 грамм, будет официально внесен в специальный реестр, как самый маленький новорожденный в мире представитель мужского пола, которому удалось выжить.

Рекорд среди мальчиков-младенцев ранее принадлежал жителю Германии – 274 грамма. Среди девочек – 252 грамма (Германия).