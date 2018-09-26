70 автомобилей: в Канаде произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Некоторые автолюбители оказались не готовы к сильному снегопаду в Канаде. Непогода спровоцировала аварию, в которой оказались задействованы 70 автомобилей.

Массовое ДТП произошло в понедельник на востоке Канады в провинции Онтарио. Произошло столкновение около 10 утра по московскому времени. Известно, что, помимо легковых машин, участниками аварии стали также грузовики и один бензовоз. Столкновение привело к разливу топлива. Всего разлилось около 500 литров.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также машины скорой помощи. Они сообщили, что из-за сильного снегопада видимость на дорогах была нулевой, потому множество аварий в тот день следовало ожидать, однако, никто не предполагал, что одна из них окажется настолько крупной.

Спасательные службы до сих пор работают на месте аварии. По предварительным данным, погибших нет. Есть пострадавшие, они получили повреждения различной степени тяжести. Около 10 человек нуждались в медицинской помощи, потому они были доставлены в местную больницу. Сами транспортные средства также получили механические повреждения. В настоящее время движение на этом участке трассы закрыто в обоих направлениях. Сотрудники спецслужб устраняют последствия аварии.

Напомним, это не первое крупное ДТП в Канаде из-за сильного снегопада. В январе в Квебеке непогода стала причиной столкновения 50 автомобилей.