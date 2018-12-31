Эксперты предсказали дату родов Меган Маркл

Сегодня, 13:39 \\ В мире

Опытные специалисты по одному только пупку смогли предсказать, когда герцогиня Сассекская впервые станет мамой.

Британские эксперты заметили, что у беременной Меган Маркл уже значительно изменился пупок, что может свидетельствовать о скорых родах. Такие выводу специалисты могли сделать после того, как изучили новые фотографии герцогини с приема у посла Великобритании в резиденции Марокко в Рабате, куда Меган надела светло платье, облегающие её живот. Ткань кремового цвета также подчеркнула, что пупок герцогини изнутри появился наружи, так обычно происходит за несколько недель до родов.

Это означает, что первенец Меган и Гарри может в конечном итоге разделить свой день рождения с одним из двух членов королевской семьи - королевой Елизаветой II, родившейся 21 апреля, или принцессой Шарлоттой, чей день рождения выпадает на 2 мая.

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Автор - Светлана Тарабан
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