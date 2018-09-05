"На удачу": суеверный пассажир из Китая кидал монеты в двигатель самолета

Сегодня, 10:58 \\ В мире

Авиакомпания намерена подавать в суд на 28-летнего пассажира из Китая. По словам представителей организации, она потеряла около 140 тысяч юаней из-за действий суеверного мужчины.

 Некоторые религии, в частности буддизм, содержит сведения о том, что, если вы хотите привлечь удачу на свою сторону, нужно всего лишь бросить пару монет. Однако некоторые граждане, видимо, воспринимают эти положения слишком буквально и кидают монеты везде, где только возможно.

Так, китаец по имени Лу решил, что полет пройдет хорошо только в том случае, если он закинет в двигатель самолета несколько монет. Сообщается, что инцидент произошел в понедельник 25 февраля в городе Аньцин, откуда лайнер должен был отправиться в город Куньмин. Однако благодаря бдительным пассажирам рейс удалось перенести ради безопасности жителей Китая. Они заметили на земле под левым крылом несколько юаней. Предполагая, из-за чего там могли оказаться монеты, сотрудники компании решили проверить двигатель.

 Как позже выяснилось, молодой человек, который также собирался лететь данным рейсом, очень суеверный. По его словам, монеты он закинул в двигатель не для того, чтобы навредить, а «на удачу». Официальные представители компании намерены подать в суд на гражданина Китая, поскольку его действия принесли им очень большие расходы. Пассажирам удалось вылететь из Аньцина, правда, только на следующий день.

Интересно, что в Китае то не первый случай. Оказывается, аналогичное происшествие произошло в провинции Аньхой 2 года назад. Тогда сотрудники авиакомпании заметили, что монеты в двигатель летательного аппарата бросала женщина.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Кувыркающаяся в снегу панда стала популярна в Сети

 В Сети приобрел популярность видеоролик, на котором запечатлена кувыркающаяся в снегу панда. Животное обитает в одном из зоопарков США, куда сейчас пришел снегопад.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

В Норвегии очевидцы заметили НЛО, совершающий гиперпрыжки

Очевидцы рассказали о наблюдении за светящимся объектом. котрый освещал все вокруг и...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

СМИ: У Меган Маркл могут появиться проблемы с налоговой из-за baby shower

Беременная герцогиня Сассекская должна будет отчитаться перед налоговыми инспекторами за...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ