"На удачу": суеверный пассажир из Китая кидал монеты в двигатель самолета

Авиакомпания намерена подавать в суд на 28-летнего пассажира из Китая. По словам представителей организации, она потеряла около 140 тысяч юаней из-за действий суеверного мужчины.

Некоторые религии, в частности буддизм, содержит сведения о том, что, если вы хотите привлечь удачу на свою сторону, нужно всего лишь бросить пару монет. Однако некоторые граждане, видимо, воспринимают эти положения слишком буквально и кидают монеты везде, где только возможно.

Так, китаец по имени Лу решил, что полет пройдет хорошо только в том случае, если он закинет в двигатель самолета несколько монет. Сообщается, что инцидент произошел в понедельник 25 февраля в городе Аньцин, откуда лайнер должен был отправиться в город Куньмин. Однако благодаря бдительным пассажирам рейс удалось перенести ради безопасности жителей Китая. Они заметили на земле под левым крылом несколько юаней. Предполагая, из-за чего там могли оказаться монеты, сотрудники компании решили проверить двигатель.

Как позже выяснилось, молодой человек, который также собирался лететь данным рейсом, очень суеверный. По его словам, монеты он закинул в двигатель не для того, чтобы навредить, а «на удачу». Официальные представители компании намерены подать в суд на гражданина Китая, поскольку его действия принесли им очень большие расходы. Пассажирам удалось вылететь из Аньцина, правда, только на следующий день.

Интересно, что в Китае то не первый случай. Оказывается, аналогичное происшествие произошло в провинции Аньхой 2 года назад. Тогда сотрудники авиакомпании заметили, что монеты в двигатель летательного аппарата бросала женщина.