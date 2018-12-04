Незваный попутчик: Австралийский питон пролетел в багаже туристки полмира

Сегодня, 04:58 \\ В мире

Женщина из Шотландии обнаружила в своём багаже среди обуви живого питона после возвращения из Австралии.

Как стало известно от CNN, Мойра Боксалл вернулась в Глазкго из австралийского города Маккай, расположенного в Квинсленде. Женщина решила достать вещи из своего чемодана, однако в процессе обнаружила, как ей сначала показалось, игрушечного питона, подложенного видимо кем-то из шутников-родственников в её обувь. Только после того, как Мойра коснулась «игрушки», и та зашевелилась, ей стало ясно, что это самая настоящая живая змея. Боксалл с осторожностью перенесла дикого «попутчика» в огород, накрыла коробкой и связалась с шотландским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

Звонок обеспокоенной женщины принял один из сотрудников службы Тейлор Джонстон. Как удалось выяснить Джонстону, змея, оказавшаяся пятнистым питоном, не была ядовитой. Во время своего путешествие пресмыкающееся, пробравшееся в багаж туристки, сбросило кожу.

Сообщается, что змею отправили в Центр спасения животных и поместили в карантин. Вероятно, в ближайшее время она будет помещена в зоопарк Глазго.

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