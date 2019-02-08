В Норвегии очевидцы заметили НЛО, совершающий гиперпрыжки

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Очевидцы рассказали о наблюдении за светящимся объектом. котрый освещал все вокруг и буквально превращал день в ночь.

Жители одного из островов в Норвегии стали свидетелями необычного явления: 20 февраля они наблюдали за светящимся объектом, который внезапно появился над горами. По словам очевидцев, объект резко появлялся на небосклоне, а потом также резко исчезал под поверхностью земли. Эти перемещения внешне напоминали гиперпрыжки. Все это действие происходило вблизи города Тромсё в северной части Норвегии. Очевидцы смогли заснять объект на фото. По их утверждению, процесс активности объекта длился около 15 минут. При этом все действие сопровождалось ярким светом, превращающим день в ночь.

По словам известного уфолога Скотта С. Уоринга, он наблюдал подобное явление в 1989 году в США. В это время он служил в американских ВВС. Уфолог рассказал, что в момент этого зрелища он предположил, что инопланетные цивилизации решили осуществить вторжение на нашу планету. Перемещения объекта были похожи на маневры, которые осуществлялись для скрытия внеземного аппарата в подземной базе.

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