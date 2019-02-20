Тропические фрукты и французские десерты: Стало известно меню с вечеринки Меган Маркл

Меган Маркл устроила роскошный праздник с изысканными сладкими угощениями.

На днях 37-летняяя эк-актриса, а ныне супруга британского принца Гарри Меган Маркл отметила праздник в честь скорого рождения своего первенца. Вечеринку она решила провести в Нью-Йорке, подальше от королевских глаз. Известно, что на празднике Меган было много известных личностей, в том числе звезда тенниса Серена Уильямс. Теперь стало известно, чем же Маркл угощала своих гостей. Сообщается, что меню на празднике было достаточно изысканным и очень дорогим.

Известно, что герцогиня заказала множество тропических фруктов, которые украшали десерты. Также были французские макаруны, приготовленные из кокоса и миндаля. Гости также могли насладиться разнообразными пирогами, среди которых были лаймовые и вишнёвые угощения. Стоит отметить, что все сладкие блюда не содержали глютена.