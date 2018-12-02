Йога и сок: После свадьбы принц Гарри стал неузнаваемым

Сегодня, 10:30 \\ В мире

Как сообщают друзья королевского наследника, после свадьбы с Меган Маркл принц Гарри кардинально поменял образ жизни.

 

Несколько лет назад СМИ были переполнены новостями о странном и неординарном поведении принца Гарри. Он часто посещал шумные вечеринки, любил проводить время с друзьями и не стеснялся гулять «на широкую ногу». После свадьбы принц Гарри стал просто неузнаваемым. Он бросил вредные привычки, перешел на правильное питание, стал медитировать. Теперь в его предпочтения входят йога и зеленые соки, которые беременная Маркл навязывает своему супругу. Также он стал больше времени уделять спорту.


 

Своим мнением на этот счет поделился один из близких знакомых принца. Он сказал, что никто не мог даже подумать, что Гарри настолько увлечется йогой. Раньше он любил долго спать, а после свадьбы стал «жаворонком» и вместе с Меган занимается по утрам спортом. При этом друг уверен, что такая жизнь скучна для мужчины, и он периодически вспоминает посиделся вместе с друзьями.

Стоит отметить, что Меган уже запланировала открыть собственный бизнес и построить студию йоги недалеко от собственного особняка.


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Автор - Александра Рождественская
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