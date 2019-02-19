СМИ: У Меган Маркл могут появиться проблемы с налоговой из-за baby shower

Беременная герцогиня Сассекская должна будет отчитаться перед налоговыми инспекторами за каждый дорогой подарок, который ей преподнесли друзья на вечеринке baby shower.

Американские СМИ проинформировали, что праздник в честь будущего малыша Меган Маркл может вылезти герцогини боком. Как оказалось, бывшая голливудская актриса должна будет сообщить в налоговой службе США IRS о любых подарках на сумму не менее 15 000 долларов, которые она получила на baby shower. Если герцогиня, ка гражданка Соединённых штатов, не оплатит налог, то у неё могут появиться проблемы.

Напомним, что сама Меган ещё не знает, что именно ей подарили друзья. Дело в том, что Маркл пока не открывала свои подарки, так как хотела это сделать вместе с мужем принцем Гарри, когда они оба вернутся из путешествия по Марокко.