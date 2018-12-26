В ФРГ старшеклассникам разрешат употреблять алкоголь

На территории Германии пройдет эксперимент, чтобы понять, как действует алкоголь на подростков.

В настоящее время дети развиваются раньше положенного, а различные пагубные привычки становятся в порядке вещей среди школьников. Алкоголь, табачную продукцию и наркотики становится все легче приобрести несовершеннолетним. Переходный возраст – это то время, когда хочется попробовать многое, но подростки не представляют, какие последствия несет за собой это.

В ФРГ решили провести опыт. В эксперименте примут участие девятиклассники, которым в течение двух часов нужно употреблять алкоголь. Школьникам нужно будет выпить от двух до четырех бокалов пива или вина. Данный эксперимент позволит показать подросткам, как действует алкоголь на человека, а именно, в малых дозах он практически безвреден, но в больших несет негативные последствия. Молодые люди должны записать свои чувства и состояние после выпитого спиртного напитка, кроме того, после школы за ними продолжат наблюдение.

Предполагаемым опытом и его результатами планируется показать негативные последствия алкоголя на организм человека и уж тем более на организм, который только формируется. У эксперимента появились как сторонники, так и критики. Многие опасаются, что это не предотвратит алкогольную зависимость подрастающего поколения, а наоборот, разовьет его до пика.

Подобные опыты – это игра в русскую рулетку, гарантии нет никакой, что эксперимент завершится удачно для всех учеников Германии, не вызвав волну детского алкоголизма.