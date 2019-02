Кувыркающаяся в снегу панда стала популярна в Сети

В Сети приобрел популярность видеоролик, на котором запечатлена кувыркающаяся в снегу панда. Животное обитает в одном из зоопарков США, куда сейчас пришел снегопад.

Панда из Смитсоновского национального зоопарка (находится в Вашингтоне, США) стала популярна в Сети благодаря своим играм в снегу.

В округ Колумбия, где находится зоопарк, пришел циклон и во многих районах выпал обильный снег. Природное явление не оставило равнодушной панду. Она кувыркалась в снегу, забиралась на деревья, каталась по земле и резвилась. Эмоциональные игры панды попали в фокус видеокамеры. Кадры были опубликованы в Twitter ABC News. Ролик сразу же стал популярен. За несколько часов почти 60 тыс. пользователей.

SNOW WORRIES: Giant pandas at the Smithsonian National Zoo tumble about in the snow, taking full advantage of the chilly conditions hitting the Washington, DC area. https://t.co/ZsE1ilDRxo pic.twitter.com/xTLZtTKsxn