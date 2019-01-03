Кувыркающаяся в снегу панда стала популярна в Сети

Сегодня, 03:31 \\ В мире

В Сети приобрел популярность видеоролик, на котором запечатлена кувыркающаяся в снегу панда. Животное обитает в одном из зоопарков США, куда сейчас пришел снегопад.

 Панда из Смитсоновского национального зоопарка (находится в Вашингтоне, США) стала популярна в Сети благодаря своим играм в снегу.

В округ Колумбия, где находится зоопарк, пришел циклон и во многих районах выпал обильный снег. Природное явление не оставило равнодушной панду. Она кувыркалась в снегу, забиралась на деревья, каталась по земле и резвилась. Эмоциональные игры панды попали в фокус видеокамеры. Кадры были опубликованы в Twitter ABC News. Ролик сразу же стал популярен. За несколько часов почти 60 тыс. пользователей.

«Панда оооочень милая! Я люблю панд!»; «Это так мило»; «Это восхитительно иметь столько веселья», - писали восторженные пользователи Сети в комментариях к видеоролику с кувыркающейся пандой в снегу.

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Автор - Мария Титова
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