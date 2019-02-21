Поступок настоящей герцогини: Меган Маркл кинула своих подруг на произвол судьбы

Пока Меган спокойно летает на частных самолетах, её подруги изнывают в аэропортах.

Стало очень обсуждаемым отношение Меган Маркл, супруги принца Гарри, герцогини Сассекской, к своим, якобы подружкам. На днях Меган со спокойной душой прилетела в Великобританию на частном самолете, который обошелся ей в 125 тысяч фунтов (около 10,5 миллионов рублей), оставив при этом своих двух невезучих подруг в Нью-Йорке после вечеринки в честь будущего рождения ребенка Меган, так называемой вечеринки «бэйби шауэр».

Подружки герцогини Сассексской Эбигейл Спенсер и Тарин Туми были оставлены герцогиней в аэропорту на 17 часов, когда те собрались ехать обратно в Лос-Анджелес. Когда будущая мама приземлилась в Лондоне после недели в городе на восточном побережье, ее друзья всё ещё пытались взлететь. По большому счету Меган кинула своих подруг на произвол судьбы, что вообще считается гнусным поступком подруги.

Сначала подруги герцогини были задержаны в аэропорту на 5 часов, но смогли отправиться в Лос-Анджелес только через 17 часов запланированного ранее времени взлёта. Подруги поделились фотографиями из первого класса самолета в социальных сетях, показывая «разочарование» тем, что они «все еще на земле».

Проблемы подруг Меган не волнуют, она спокойно отправилась обратно в Великобританию на частном самолете, за который заплатил приятель Амаль Клуни, который летел с ней домой. Многие считают, что поездка в Нью-Йорк показала сущность Меган по-настоящему.