В Великобритании могут запретить газовые плиты

В новых домах Великобритании могут запретить устанавливать газовые плиты. Они, по мнению экспертов, негативно влияют на климатические изменения. Об этом пишет ВВС.

Через 6 лет новые дома Великобритании могут перестать подключать к газовой сети. В правительстве страны уже предложили альтернативные источники отопления жилища, а также способы приготовления пищи.

Вместо газа дома сельской местности Великобритании предлагается отапливать тепловыми насосами. Вместо газовых плит будут использоваться электроплиты. В городах многоквартирные дома можно обогревать сетью горячей воды, которую будут нагревать остаточным теплом промышленности.

Отказ от газовых плит и отопления на основе газа поможет, по мнению правительства Великобритании, снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Также было предложено строить дома по новым технологиям, которые тоже будут безопасны для окружающей среды.

Однако не все поддерживают инициативу отказа от газа. В первую очередь, это не понравилось самим строителям домов. Они объясняют, что новые стандарты сделают жилье более дорогим, поэтому его будет сложнее продать. Также в ценовом соотношении новые отопительные системы и плиты для приготовления пищи будут дороже газовых аналогов.