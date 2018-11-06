Королева Елизавета II разочаровалась в Меган Маркл – СМИ

Причина заключается в неповиновении американки законам британской семьи.

Меган Маркл продолжает разочаровывать бабушку своего супруга. Ей в этом «помогает» её американская семья, в частности, отец Томас Маркл, скандальные действия которого королева назвала «ночным кошмаром». По сообщениям королевских СМИ, Елизавета II настолько удручена происходящими событиями, что велела принцу Гарри и Меган Маркл незамедлительно решить вопрос с Томасом и вернуть мир в новостные сводки о королевской семье. Однако даже явные попытки герцогини соответствовать уставу не делают её полноценным членом семьи.

От журналистов Зои Баррелл и Анжелы Моллард стало известно, что королева категорически против американской традиции устраивать вечеринку в честь ещё нерождённого ребёнка. Меган Маркл проигнорировала реакцию монарха и отправилась в Нью-Йорк, чтобы соблюсти свою традицию. Поездка обошлась королевской казне в полмиллиона долларов. Кроме того, Меган Маркл разочаровала королеву тем, что не желает обращать внимание на выходки отца до тех пор, пока её не заставят дать ему отпор и урегулировать ситуацию. Елизавета II опасается, что фривольная американка расшатает консервативные британские устои, что внесёт анархию в дворец. Поговаривают, королева сожалеет, что допустила свадьбу американской «Золушки» со своим ненаглядным принцем Гарри.