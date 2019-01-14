Сингапурские авиаперевозчики отрицают наличие скрытых камер на борту самолетов

После поднятой шумихи авиакомпания быстро «отключила» камеры.

В четверг сингапурские авиаперевозчики настаивали на том, что камеры в развлекательных системах на их самолетах были отключены во время рейса, тем самым опровергая идею о наличии скрытых камер на борту самолёта. Об этом компания сообщила после поднятой обеспокоенными пассажирами шумихи в интернете, когда была замечена крошечная линза в спинках сидений.

Ранее, один из пассажиров компании поднял шумиху в Twitter и других социальных сетях с вопросом о наличии камер в новых самолетах сингапурского авиаперевозчика. чтобы поднять тревогу над камерами в нижней части экранов спинок на нескольких новых самолетах «Singapore Airlines».

«Только что обнаружил этот интересный датчик, смотрящий на меня с заднего сиденья на борту «Singapore Airlines».» – написал пассажир Виталий Камлук в Твиттере. Твит сопровождался фотографиями монитора со встроенной камерой. Другой пассажир призвал авиакомпанию «уведомлять всех пассажиров и получать их согласие на то, что делает компания, почему, и куда идут данные».

Авиакомпания подтвердила, что некоторые из ее последних систем развлечений в полете имели фиксированные камеры, но заверила пассажиров, что они были отключены.

«Эти камеры были постоянно отключены на нашем самолете и не могут быть активированы на борту», – отрицает компания в своем сообщении. «У нас нет планов включать или разрабатывать какие-либо функции с использованием камер», – добавляет скандальный авиаперевозчик.