Ошибка ученых: производство искусственное мяса не спасет планету от глобального потепления

Замена живого мяса лабораторным не спасет планету, а лишь приблизит глобальное потепление и другие проблемы.

С развитием животноводства и произведением мяса климат немного изменился – стало значительно теплее. Это отразится на стремительном глобальном потеплении, которое уже всерьез беспокоит ученых. В свою очередь специалисты стали искать альтернативные пути получения мяса. Тем более в мире становится все больше людей, которые выступают против убийства животных. Известно, что производство мяса и животноводстве образуется в атмосфере метан, который сохраняется 12 лет, после чего испаряется.

При производстве искусственного мяса выделяется только углекислый газ, но хоть он и в 30 раз меньше содержит тепла, остается в атмосфере навсегда. С развитием этой технологии возрастет и потребление продукции, поэтому изготавливать придется его еще больше. Выработка углекислого газа не куда не исчезнет, в отличие от метана. С этим увеличится и количество заводов по изготовлению «ненастоящего» мяса, которые загрязняют окружающую среду и выбрасывая пары, которые еще сильнее приблизят глобальное потепление.

В данный момент ученые до сих пор проводят опыты для производства искусственного мяса, которое не навредит экологии, а поможет восстановить ее.