Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на частную вечеринку

Британские СМИ рассказали, почему герцогиня кембриджская не присутствовала на вечеринке беременной Меган Маркл.

На этой неделе Кейт Миддлтон явно отсутствовала во время нью-йоркской частной вечеринки Меган Маркл, которую будущая мать организовала в есть своего малыша. Сообщается, что на празднике был принц Гарри, а также ещё 15 близких друзей герцогини Сассекской. По официальной версии, герцогиня Кембриджская не смогла посетить вечеринку Меган, поскольку проводила отпуск вместе со своим мужем принцем Уильямом и тремя детьми. Королевская пара отправилась на горнолыжный курорт, пока Меган и Гарри прибыли в Нью-Йорк.

Однако инсайдеры говорят, что самом деле вражда между Маркл и Миддлтон продолжается, а потому Меган не захотела видеть невестку на своем празднике и просто её не пригласила. Напомним, что королевский ребенок герцогини Сассекской должен роиться в апреле.