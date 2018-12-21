Первый обучающий ролик для кошек появился в Японии

В Японии решили объяснить кошкам правила поведения на дорогах. На видеохостинге YouTube появился первый обучающий ролик на эту тему, адресованный четвероногим животным.

Канал YellowHat channel опубликовал ролик для кошек. В Японии обеспокоились безопасностью четвероногих на дорогах. Поэтому им решили объяснить, как правильно себя вести.

Авторы обучающего ролика объяснили, что таким образом хотят минимизировать число аварий на дорогах с участием кошек. Видео, касающееся проблем безопасности во время дорожного движения, адресовано непосредственно кошкам.

В Сети уже отметили, что ролик из Японии для кошек является одной из самых странных вещей, что людям приходилось видеть. Некоторый также обратили внимание на то, что четвероногие должны уметь воспринимать информацию, чтобы понять адресованное им обучающее послание.

В России также с сарказмом отнеслись к идее японских специалистов:

«Моя кошка напугалась»;

«Автор, спасибо за видео, благодаря ему я смог найти истинный путь в жизни»;

«Я чувствую себя потерянным. Мне кажется, после этого вся моя жизнь потеряла смысл. Я живу в проекции сознания больного шизофренией кота».