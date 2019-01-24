Смартфон «выжег» в глазах девушки 500 отверстий

Из-за смартфона у девушки из Тайваня начались серьезные проблемы со здоровьем. Яркий экран «выжег» в ее глазах около 500 отверстий. Девушка два года использовала свой телефон с максимальной яркостью экрана. Издание International Business News сообщает об этом инциденте.

Повреждения глаз необратимого характера получила жительница Тайваня. 25-летняя Чэнь почувствовала в марте 2018 года рези в глазах. Сначала она попыталась решить проблему самостоятельно при помощи глазных капель. Но эффекта от них не было, и боли только усиливались. Через несколько месяцев, когда белки глаз налились кровью, девушка обратились к врачу.

Осмотр выявил резкое ухудшение зрения: в левом глазу на 60%, в правом на 30%. При этом медики отметили, что на правой роговице Чэнь они обнаружили около 500 отверстий. Глаза молодой девушки выглядели таким образом, будто они были «испечены в микроволновке».

Оказалось, что глаза Чэнь «выжег» смартфон, а именно его яркий экран. Девушка в течение двух лет пользовалась телефоном, яркость которого была установлена на максимуме. Излучение экрана равнялось 625 люменов. При этом рекомендованной отметкой считает 300 люменов. Медики не сообщили, о каком именно смартфоне идет речь, не назвав ни марку, ни модель аппарата.

Девушка из Тайваня с «выжженными» глазами до сих пор проходит реабилитационный курс. Однако, несмотря на улучшения, врачи говорят, что полностью вернуть зрение не удастся.