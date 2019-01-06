Цена за роль: Меган Маркл за игру в сериале «Форс-мажоры» зарабатывала ошеломляющие деньги

Стало известно, сколько платили бывшей актрисе за роль в юридическо-драматическом телесериале.

До того, как Меган вышла замуж за королевского наследника, она была успешной актрисой. Большинство поклонников знают ее как актрису юридическо-драматического телесериала «Форс-мажоры». Она сыграла в более 100 сериях в 7 сезонах. Также Маркл появлялась и в других шоу, за что получила несколько наград и признание в актерской среде.

Стало известно, что за один эпизод создатели сериала платили актрисе около 48 тыс. долларов (почти 3,2 млн. рублей). Следовательно, ее годовая зарплата составила 434 тыс. долларов (28,5 млн. рублей). После свадьбы с принцем Гарри она бросила карьеру актрисы и получила почетный королевский титул.

Кроме актерской игры, Меган состояла в партнерских отношениях с канадским ритейлером Reitmans, с которым выпустила две коллекции одежды. По подсчетам экспертов, ее общее состояние насчитывает 6,5 млн. долларов (428 млн. рублей) благодаря сериалам и другой деятельности.



