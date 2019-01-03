Беременная Меган Маркл с подругами развлекались в шикарном баре

Герцогиня прибыла в шикарный Поло-бар с близким приятелем Маркусом Андерсоном.

Он, как сообщается, познакомил её и принца Гарри. К ним также присоединились лучшая подруга Джессика Малруни и Серена Уильямс. Компания прибыла в эксклюзивный ресторан, который также является любимым у Дональда Трампа.

Ее приятели были замечены прибывшими с подарками голубого цвета, вместе с доставкой розовых роз - поскольку королевские поклонники ищут любой намек на пол ребенка. Меган, которая сейчас на седьмом месяце беременности, вылетела из Лондона в США в прошлую пятницу на пять ночей за покупками и развлечениями. Беременная Меган Маркл со своими подругами Сереной Уильямс и Джессикой Малруни развлекались в шикарном Нью-Йоркском баре.

А также Меган заметили, когда она покупала детскую одежду в престижном магазине Bonpoint. Её приятель сказал: «Это будет последний раз, когда многие из увидят Мег, пока не родится ребенок, так что приятно поделиться драгоценными моментами. Мэг будет летать домой, отдохнувшая и расслабленная - и с большим количеством новой детской одежды». Также планируется двухдневная поездка Меган и Гарри в Марокко, качестве представителей королевской семьи.