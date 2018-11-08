Сверхскоростной НЛО зафиксировали уфологи в Канаде

Инопланетные гости появились в Канаде и, возможно, следили за людьми, считают эксперты.

На территории канадского города Монктон местные уфологи при помощи видеокамер над местностью смогли зафиксировать нечто достаточно интересное и необычное. Охотники за НЛО на видеоролике показали, что им удалось отследить настоящий инопланетный объект, который передвигался к северо-западу города. Эксперты могут утверждать, что НЛО является сверхскоростным, поскольку из-за большой скорости передвижения его даже не удалось хорошо рассмотреть.

На данный момент уфологи занимаются изучением нового объекта, который показался над Монктоном. Напомним, что в этом же месяце на территории Филиппин очевидцы неожиданно обнаружили светящийся НЛО, который был непривычного красного цвета.