Карл Лагерфельд скончался 19 февраля от онкоболезни. Люди со всего мира соболезнуют его любимому домашнему животному – кошке по кличке Шупетт.

Главный модельер итальянского дома моды Fendi и французского Chanel скончался 19 февраля во Франции от рака поджелудочной железы. Известный модельер никогда не был женат и не имеет детей, поэтому единственной музой и радостью в жизни для него была кошка по кличке Шупетт. Она была бирманской породы и прожила с хозяином несколько лет. У знаменитого домашнего животного даже есть собственный аккаунт в сети Instagram. Именно на этой странице поклонники Лагерфельда стали писать трогательные послания.

Кошка Карла Лагерфельда получила сотни соболезнований о смерти хозяина-модельера. Теперь людей со всего мира волнует судьба животного. После смерти никто не сможет ей дать столько любви и заботы, как покойный дизайнер.

Стоит отметить, что питание у кошки намного лучше, чем у среднестатистического человека. Она есть дорогие блюда из престижных ресторанов. Даже обычная миска для нее не подходит – хозяин выбрал для любимицы драгоценную посуду. Кошка часто появлялась в рекламных кампаниях, поэтому собственным видом зарабатывала миллионы.



