Эксперты: Меган Маркл не разрешают узнать пол будущего ребенка

В королевской семье есть традиция, согласно которой женщина не должна знать пол ребенка до его рождения.

Раннее британские издания сообщали, что принц Уильям и Меган Маркл ждут близнецов, которые должны появиться на свет уже в апреле этого года. Позже эта информация была опровергнута, и эксперты выяснили, что у герцогов Сассекских скоро появится дочь. На самом деле оба варианта остаются неподтвержденными, ведь, как рассказала Виктория Арбитер, будущая мама до сих пор не знает, кто у нее родится. Так называемая «королевская философия» обязывает держать эту информацию в секрете до самого рождения малыша.

В Великобритании этот ритуал уже стал традицией. Держать пол ребенка в секрете принято не только в королевской семье, но и во многих обычных парах. Стоит отметить, что, по данным СМИ, будущие родители уже выбрали имена. Если родится девочка, ее назовут Викторией, а если мальчик – Альбертом.



