Уфолог: К Земле приблизился НЛО, замаскированный под комету

Известный охотник за НЛО Скотт Уоринг утверждает, что инопланетный объект значительно замедлил вращение, когда приблизился к Земле.

Популярный уфолог Скотт Уоринг из Тайваня недавно изучил видеозапись, которая была снята космическими спутниками NASA ещё в мае 2017 года. Тогда американские ученые заявили, что камеры зафиксировали комету 41P. Которая пролетала вдоль нашей планеты. Однако уфолог так не считает и говорит, что на самом деле к Земле приблизился настоящий НЛО гуманоидов, замаскированный под комету.

«Это не комета, а инопланетный зонд, посланный для прохождения всех планет и лун в нашей солнечной системе и сканирования их на предмет наличия жизни», - заявил Скотт Уоринг. Кроме того, уфолог добавил, что кометы не имеют структур, а инопланетные корабли – да. Похоже, NASA не посчитало нужным говорить людям о встрече с инопланетянами.