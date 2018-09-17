Скоро замуж: Анджелина Джоли показала дорогое обручальное кольцо

Папарацци сделали новое фото голливудской актрисы, на котором пытливые фанаты заметили дорогое обручальное кольцо с драгоценным камнем.

Недавно Анджелина Джоли вместе с 15-летним приемным сыном Паксом отправилась на шопинг по магазинам в Беверли-Хиллз. Журналисты успели сфотографировать звезду. Женщина по-прежнему выглядит привлекательно и следит за собой даже после скандального развода. Это и натолкнуло фанатов на мысли о возможной четвертой свадьбе.

На фото у голливудской актрисы поклонники заметили необычный аксессуар и посчитали, что Анджелина Джоли специально показала дорогое обручальное кольцо. Возможно, 43-летняя звезда скоро выйдет замуж за нового мужчину. СМИ не раз писали, что на данный момент Джоли в отношениях с богатым предпринимателем из Великобритании. Актриса пока не подтвердила слухи, но, по словам некоторых журналистов, актриса даже собралась переехать в новое государство ради своего возлюбленного.



