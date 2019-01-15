Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер

В США умер автор термина «глобальное потепление» - климатолог и геолог Уоллес Брокер. На 88-м году жизни ученого не стало. Информирует об этом Associated Press, ссылаясь на источники в Колумбийском университете, где работал Брокер.

Авторство термина «глобальное потепление» приписывается американскому ученому Уоллесу Брокеру. Сообщается, что в понедельник, 18 февраля, ученый умер.

Родился Брокер в 1931 году в Чикаго. Местом своего обучения он избрал Колумбийский университет. Там он и остался преподавать. Специализировался Брокер на геологии и вопросах окружающей среды.

К ученому привлекли внимание его исследования, касающиеся биогеохимических циклов углерода и влияния изменения климата на полярный лед и океанические отложения. Но наиболее известен в научных кругах он как автор термина «глобальное потепление», которое упомянул в первый раз в 1975 году в своей статье для специализированного издания Science.

В ноябре 2018 года Брокеру исполнилось 87 лет. Он ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка. После себя Брокер оставил научному миру больше 500 статей, а также 14 книг собственного авторства. Но в историю он, прежде всего, вошел как автор популярного сегодня термина «глобальное потепление».