Испанские СМИ героизируют историю «Голубой дивизии»: хроническое одержанье гитлеризмом или рецидив нацизма?

В популярной испанской газете ABC опубликована статья об истории «Голубой дивизии», которая в годы Второй мировой войны участвовала в блокаде Ленинграда. Автор публикации превозносит стойкость испанских солдат, которые в боях под Волховом в 1943 году «достойно сопротивлялись» Красной Армии «в тяжелейших условиях».

В статье подробно описан особый вклад в удержание этой дивизией позиций на участке Красный Бор во время проведения советским командованием наступательной операции «Полярная звезда». Вследствие упорного сопротивления испанских добровольцев наступавшие подразделения противника понесли якобы значительные потери, не сопоставимые с потерями небольшого контингента испанцев (в бою участвовало около шести тысяч легионеров против вшестеро превосходящего противника), так что «успехи сталинской армии были весьма далеки от того, чтобы назвать их победой», пишет автор. На самом деле соотношение потерь между наступавшими и оборонявшимися вполне соответствует статистике операций подобного рода, героизация испанской обороны явно преувеличена.

Сформированная для участия в войне на стороне нацистской Германии, «Голубая дивизия» (её официальное название 250-я дивизия испанских добровольцев) включала в своём постоянном составе более 18 тысяч человек. За время её существования службу в ней в разное время прошли от 40 до 50 тысяч человек, её потери на фронтах составили около пяти тысяч убитыми и почти девять тысяч раненными. В октябре 1943 года (через девять месяцев после прорыва ленинградской блокады) испанский диктатор Франсиско Франко, подчиняясь внешнеполитическому давлению, отозвал дивизию с фронта и расформировал её.

Испанцы, воевавшие на стороне Германии, не участвовали в карательных операциях против гражданского населения, поэтому Нюрнбергский трибунал не нашёл среди них военных преступников. Тем не менее, участие в блокаде Ленинграда, население которого пережило тяжелейшие испытания и понесло потери, исчисляемые 632 тысячами погибших по данным, озвученным в Нюрнбергском процессе (на самом деле их было гораздо больше), не делает чести гордым испанским конкистадорам.

И ещё меньшего уважения заслуживают, по естественно напрашивающемуся здесь сравнению, мнимые подвиги украинских националистов, формирования которых под командованием офицера СС Романа Шухевича отличились в 1941 году в Львовском погроме, а в 1943 году ‒ в Хатыни. Рецидив героизации гитлеровских прислужников и палачей, наблюдаемый теперь в Украине, идеологи украинского национализма пытаются оправдать тем, что якобы бойцы ОУН-УПА в конце войны повернули оружие против Германии.

Прецедент идеологического перерождения политического руководства Украины при его сравнении с испанским фашизмом и его историей заслуживает тщательного изучения и разведения их по критерию соучастия в деяниях, квалифицируемых как преступления против человечества. Если история Испании, включая послевоенный период ‒ это специфический опыт закрытого тоталитарного государства, идеология и политическая практика которого трансформировалась от фашистской диктатуры к конституционной монархии, то в Украине ситуация кардинально иная.

Украинская государственность в постсоветский период обнаруживает признаки эволюции в сторону героизации нацистских преступлений её граждан периода Второй мировой войны. Страна и общество трансформируются в сторону закрытого от внешнего мира режима диктатуры националистического типа. В складывающейся ситуации у гражданских активистов, наследующих права еврейских общин, пострадавших от погромов «Нахтигайля» во Львове или Украинского легиона в Белоруссии, есть повод, по примеру аналогичного обращения еврейских общин к правительству Финляндии, поставить вопрос о признании Украиной государственной ответственности за соучастие её граждан в преступлениях военного времени, осуждённых Нюрнбергским трибуналом.

Фашизм как одна из политических идеологий эпохи модерна, к сожалению, не запрещён международным правом. Он близок по своему содержанию к идеологии консерватизма и легко трансформируется в него. Иное дело идеология нацизма, причастность к его преступлениям не совместима с легальной политической практикой и должна быть исключена из общественной и политической жизни современной независимой Украины, коль скоро её лидеры надеются на признание в структурах ЕС и успешное сотрудничество со странами Евразийского экономического союза.

И особая ответственность ложится в этой ситуации на представителей религиозных общин страны, особенно протестантов, которым следовало бы помнить притчу о бесах, упросивших Спасителя не отправлять их прямо в ад. Рецидив возрождения нацизма в Украине очень напоминает эту инфернальную историю, не делающую чести христианской громаде страны.