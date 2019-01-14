Биограф: Принц Гарри мог погибнуть из-за черного носорога

Внук королевы Елизаветы рисковал своей жизнью ради спасения редких животных, которые занесены в Красную книгу.

Королевский биограф Кэти Николл рассказала, что летом 2015 года принц Гарри мог погибнуть из-за черного носорога. Дело в том, что тогда принц месте с другими специалистами из Ботсваны спасали в Африке диких животных, на Гарри напал один из раненных браконьерами носорогов и нанес несколько порезов. Тогда опытная команда спасла принца, но если бы в тот момент он остался бы один на один с носорогом, то шансы выжить были бы ничтожными.

Стоит отметить, что это уже не первые раз, когда на молодого принца нападает африканский носорог. Британские СМИ передали слова биографа Энтони Холден, который сообщил, что Гарри был на сафари в Кении с принцессой Анной в 1971 году, когда ему угрожал носорог. В тот момент принц беспомощно лежал в своем спальном мешке, но его удалось спасти местным спасателям.