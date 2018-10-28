Королевские повстанцы: Принцы Уильям и Гарри публично нарушили протокол

Британские принцы решили больше не следовать строгому дресс-коду, чем в очередной раз грубо нарушили королевский протокол.

В последнее время принцы Уильям и Гарри во время мероприятий появлялись без традиционных галстуков. Видимо, британские наследники решили сменить строгий стиль на более непринужденный и теперь предпочитают ходить с открытыми воротниками. Эксперт по этикету Уильям Хансон сказал, что королева Елизавета изначально была возмущена подобным поведением «королевских повстанцев», однако позже приняла решение ослабить протокол и разрешить мужчинам из монаршей семьи надевать галстуки только на официальных вечерних мероприятиях.

Таким образом принцы смогут быть ближе к народы, который ежедневно не носит галстуки. Так, герцога Кембриджского на прошлой неделе видели в рубашке с открытым воротником и 34-летний Гарри продолжил эту тенденцию, присоединившись к жене Меган Маркл в Бристоле и Биркенхеду в более непринужденном виде.