Биограф: Конфликт беременной Меган Маркл с отцом обострится после рождения ребенка

Томас Маркл уже сейчас начинает заявлять свои права на королевского малыша.

Королевский биограф Эндрю Мортон предупредил, что рождение ребенка Меган Маркл и принца Гарри ещё больше обострит непростую ситуацию между герцогиней Сассекской и её родным отцом Томасом Марклом. Биограф опасается, что мужчина может устроить грандиозный публичный скандал, если королевская семья откажет ему в праве видеть своего внука. Недавно Томас через СМИ попросил у Меган прощения, чтобы иметь возможность видеться и принимать участие в воспитании внука.

Однако Эндрю Мортон не думает, что королева Елизавета, которая хотела судиться со скандальным мужчиной, разрешит ему посещать Кенсингтонский дворец. Также биограф сравнил родственников Маркл с «семьей из ада», которая «не собирается так легко освобождать ее из чистилища». Напомним, что королевский малыш появится на свет уже в апреле этого года.