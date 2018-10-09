В Британии создали stop fake для Tinder

Британские учёные создали алгоритм , определяющий фейковые аккаунты. Позже специалисты подтвердили, что данный метод можно использовать для выявления мошенников на сайтах знакомств.

Изначально сотрудники Уорикского университета реализовали данный проект как научный. Однако позже эксперты предположили, что алгоритм может помочь таким популярным сервисам, как Tinder и Match.com.

Разработка снова касается искусственного интеллекта и его модернизации. Так, соответствующая программа работает на основе нейросети. В ходе исследования специалисты загрузили в систему множество поддельных аккаунтов, на которых ИИ научился определять фейковых «женихов» и «невест». Программа идентифицирует фальшивые страницы по фотографиям, номерам телефонов и повторяющимся IP-адресам. В настоящее время алгоритм показал не идеальные результаты, поскольку 1% анализированных аккаунтов оказались настоящими.