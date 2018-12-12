"Это унизительно": квартал Красных фонарей в Амстердаме больше не будет достопримечательностью

О необходимости реформировать квартал Красных фонарей высказалась мэр столицы Фемке Халсема. Она заявила, что готова рассмотреть любые варианты преобразования улицы, которые смогут изменить ситуацию.

Глава Амстердама отметила, что превращение квартала, где процветает секс-индустрия, в достопримечательность, недопустимо. По ее словам, «это унизительно». Кроме того, известно, что в настоящее время ухудшились условия работы женщин, которые предлагают свои услуги в квартале. Более того, как указала мэр, большой поток туристов и высокая проходимость ведет к тому, что ставится вопрос о безопасности.

При этом, по словам Фемке Халсемы, легализованная проституция приводит к все большему унижению женщин со стороны различных туристических групп. Местные активисты уже неоднократно высказывались против и заявляли, что эксплуатация работниц в сфере интимных услуг переходит все возможные границы. Теперь же власть тоже обратила пристальное внимание на существующую проблему.

Представители политической сферы Голландии намерены принять необходимые меры, чтобы запретить проституцию в ее публичном выражении. Активисты отмечают, что квартал Красных фонарей – это «цирк, общественный мясной рынок», и он унизителен. Напомним, в декабре мэр Амстердама уже высказывала свою позицию относительно проституции. Она убеждена, что репутация столицы играет против этого явления.

Квартал Красных фонарей известен во всем мире район Де Валлен, где находятся публичные дома, секс-шопы, секс-театры, магазины по продаже марихуаны и прочее.