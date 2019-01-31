У россиян появится электронная карта для разделения мусора
Новая виртуальная карта по сбору мусора появится у Россиян, чтобы сортировать отходы.
Переработка мусора стало почти основной экологической проблемой. Многих отходы невозможно уничтожить из-за их неправильно распределения. «Гринпис» решил создать карты для россиян по сортировке и утилизации мусора. Правда такая возможность пока появится только у москвичей. Там стартуют несколько точек по распределению мусора. Планируется расширение по всей России. Карта будет сделана по принципу уже аналогичных вроде Яндекс или Гугл. С помощью этой карты так же можно определить ближайшее место по переработки отходов и заказать вывоз мусора.
Уже этой весной планируется запустить данный проект.
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