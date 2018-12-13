Армия кошек: в Лос-Анджелесе предложили новый способ борьбы с грызунами

Такая инициатива прозвучала на собрании городского совета. Многих в настоящее время беспокоит проблема крыс на улицах Лос-Анджелеса. Президент совета отметил, что армия кошек - отличный инструмент в борьбе с ними.

Отмечается, что ранее с грызунами предпочитали бороться более привычными способами, например, обращаться в специальные службы, которые проводят определенные мероприятия с применением различных химических средств, чтобы предотвратить распространение крыс. Однако сейчас такая идея высказана не была. Вместо этого президент городского совета обратился к истокам и вспомнил, как раньше справлялись с проблемой грызунов.

Причиной обсуждения данной темы стал брюшной тиф. Не так давно в городе произошла вспышка данной болезни. Власти обеспокоены тем, что ее распространение может быть вызвано, в частности, грызунами, поскольку может распространяться с блохами, которые обычно переносятся вместе с крысами.

Примечательно, что мнения относительно необходимости создания армии кошек разделились. Одни посчитали эту хорошей. Другие же подчеркнули, что привлечение кошек еще больше усугубит ситуацию, так как блохи с грызунов будут перебираться на кошек. Об этом рассказали представители здравоохранения. Будет ли принята инициатива, пока неизвестно.